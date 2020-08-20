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أصل الحكاية

صديق الأمس عدو اليوم.. محمود ديكو زعيم ديني في مالي بميول سياسية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:16 م
الإمام محمود ديكو
الإمام محمود ديكو
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أمينة الدسوقى

فى ظل ما تعيشه دولة مالي الأفريقية وعلى الرغم من خروج الشعب فى عدة مظاهرات، أعلن الزعيم الديني فى  مالي  محمود ديكو، اعتزاله السياسة نهائيا، فما هى قصته؟.


ولد ديكو في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، بمنطقة تمبكتو التاريخية وسط  مالي، وكان لاعبا رئيسيا في الحياة العامة، ففي أبريل عام 2019 نظم احتجاجات أدت إلى إقالة رئيس الوزراء آنذاك سوميلو بوبيي مايغا.


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ديكو درس في المملكة العربية السعودية وموريتانيا وأصبح الزعيم الديني للمسجد في بادالابوغو.


شغل ديكو منصب سكرتير المنظمة الدينية الحكومية الرئيسية، كما أنه شغل منصب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عام 2009 .


صديق الأمس عدو اليوم، هكذا هى الحياة، ففى عام 2013 خلال الانتخابات كان ديكو مؤيدا للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ولكن هذا التحالف والتأييد لم يبق طويلا فقد تخلى ديكو عن الرئيس كيتا عام 2017 .


وبعد عامين من الاختلاف مع كيتا تقدم ديكو باستقالته من المجلس الإسلامي الأعلى ليشكل حركته السياسية الإسلامية الخاصة به، وهي تنسيق الحركات والجمعيات والمتعاطفين (CMAS).


تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاملين كانت هى المحرك الرئيسي للمظاهرات التى طالبت بإقالة رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا.


شكل الإمام محمود ديكو وأحزاب معارضة، تحالفا تحت مسمي حراك 5 يونيو يدعون من خلاله لخروج مظاهرات تطالب باستقالة الرئيس.


وشهدت مالي، تمردا عسكريا احتجز على أثره رئيس مالي كيتا ورئيس وزرائه، فضلا عن إعلان إبراهيم بوبكر كيتا عن استقالته من منصبه كرئيس للبلاد وذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي المالي.

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