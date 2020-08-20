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تعليم

في 8 خطوات.. تعرف على كل ما يخص الجامعات الأهلية الجديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
بدأت اليوم الجامعات الأهلية الجديدة وهي جامعة العلمين والجلالة والملك سلمان في استقبال الطلاب راغبي الالتحاق بها عبر الموقع الخاص بتنسيق هذه الكليات.

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ولطلاب الثانوية العامة نقدم لكم في 8 خطوات كل ما يخص الجامعات الاهلية الجديدة:

1- الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.

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2- تضم مجموعة من البرامج الدراسية، بحيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًّا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.



3- فتح تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة يوم 20 أغسطس المقبل، ليستمر حتى يوم 31 أغسطس، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر.


4- يبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.




5- هناك سكنا جامعيا للطلاب سيتم توفيره مع بدء العام الدراسي الجديد


6- هناك كشفا طبيا سيُجرى للطلاب في الفترة من 5 لـ 7 سبتمبر.



7- بعد القبول بشكل مبدئي، يتم إجراء اختبارات للطلاب على مدار يومي 1 و2 سبتمبر، بينما تعلن نتيجة الاختبارات على مدار يومي 3 و4 سبتمبر.


8- تعلن النتيجة بشكل نهائي يوم 9 سبتمبر.
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