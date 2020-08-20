في 8 خطوات.. تعرف على كل ما يخص الجامعات الأهلية الجديدة

بدأت اليوم الجامعات الأهلية الجديدة وهي جامعة العلمين والجلالة والملك سلمان في استقبال الطلاب راغبي الالتحاق بها عبر الموقع الخاص بتنسيق هذه الكليات.





اقرأ أيضا |

ولطلاب الثانوية العامة نقدم لكم في 8 خطوات كل ما يخص الجامعات الاهلية الجديدة:





1- الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.





اقرأ ايضا |





2- تضم مجموعة من البرامج الدراسية، بحيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًّا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.













3- فتح تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة يوم 20 أغسطس المقبل، ليستمر حتى يوم 31 أغسطس، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر.









4- يبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.

















5- هناك سكنا جامعيا للطلاب سيتم توفيره مع بدء العام الدراسي الجديد









6- هناك كشفا طبيا سيُجرى للطلاب في الفترة من 5 لـ 7 سبتمبر.













7- بعد القبول بشكل مبدئي، يتم إجراء اختبارات للطلاب على مدار يومي 1 و2 سبتمبر، بينما تعلن نتيجة الاختبارات على مدار يومي 3 و4 سبتمبر.







