مرتضى منصور يعلن موعد افتتاح صالات الكاراتيه والتايكوندو والجودو

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن افتتاح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو بالنادي الجمعة بعد المقبلة.





ووصف منصور الافتتاح بأنه سيكون الأكبر بين الأندية المصرية.









وشدد مرتضى منصور خلال كلمته للأعضاء مساء اليوم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للحفاظ على صحة الجميع.





كما أكد رئيس الزمالك أنه سيتم عرض رسم بياني لفرع النادي في 6 أكتوبر عبر شاشة قناة الزمالك خلال ٤٨ ساعة.





وتمنى مرتضى منصور فوز فريق الكرة الأول بالنادي فى لقاء القمة أمام الأهلي السبت المقبل.



