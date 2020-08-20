رئيس غازتك : لدينا 208 محطات تموين غاز و74 مركزا لتحويل السيارات.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى إن المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، أكد أن الشركة لديها خطة تم إعدادها للتعامل مع منظومة تحويل السيارات بالغاز الطبيعي بشكل احترافي من حيث التوسع والانتشار بالمحافظات.









من جانبه قال المهندس عبد الفتاح فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن وزير البترول المهندس طارق الملا يتابع المشروع بشكل شخصي، ويعقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الأنشطة، ويقوم بالزيارات للمواقع ليتأكد من العمل بكفاءة في المحطات.









وتابع فرحات "أن مصر لديها ميزة قوية جدا، وهي أن لديها بنية أساسية قوية جدا في الغاز الطبيعي، وعندنا شبكة قومية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ولدينا 208 محطات تموين سيارات في 23 محافظة، وسيتم التوسع قريبا، كما أنه لدينا 74 مركزا لتحويل السيارات حول الجمهورية".