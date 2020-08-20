وزير الأوقاف: صلاة الجمعة لا تجب إلا وقت الفتح الكامل للمساجد.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صلاة الجمعة جائزة في البيت ظهرا في هذه الأوقات سواء بعذر أو بدون عذر، منوها أنها لا تجب إلا وقت الفتح الكامل والدائم للمساجد.





وأضاف وزير الأوقاف، في احتفالية وزارة الأوقاف، برأس السنة الهجرية وبداية العام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب، بحضور اللواء خالد عبد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن الحكومة قررت عودة المصلين لصلاة الجمعة مرة أخرى، بداية من الجمعة بعد القادمة، منوها أنه لا يعني ذلك عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وقررتها الدولة.





وأكد وزير الأوقاف، أنه يجوز لمن يخشي على نفسه من كبار السن وأصحاب الأمراض أو من كان سليما، وصلى الظهر في بيته أربعا فلا حرج عليه.





وناشد وزير الأوقاف، المصلين، بالإلتزام بارتداء الكمامة، مراعاة التباعد الإجتماعي، اصطحاب السجادة الخاصة بالصلاة، وعدم التزاحم.