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مركز طبي بالإسماعيلية يتحول إلى بيت للثعابين ومأوى للمدمنين| شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لمركز عمر بن الخطاب الطبي بحى ثالث محافظة الإسماعيلية، والتابع لجمعية عمر بن الخطاب المشهرة برقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٠ ، حيث تحول إلى بيت للثعابين ومأوى للخارجين عن القانون والمدمنين بعد إهماله من المسئولين.


وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بعد افتتاحه فى عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تم تشغيله لمدة ٥ سنوات فقط وحتى الآن مغلق حتى نخر السوس اعمدته وأوشك بنيانه على الانهيار ، وسط صمت المسؤولين، وتحول إلى بيت للثعابين التى تخرج منه ليلا تتسلل للمجاورات والمساكن المحيطة، في مساحة تقرب من ٢٠٠٠ متر .

وتابع، أنه تم نزع ملكيته وضمه للمحافظة بدلا من وزارة التضامن التى اهملته إلى الآن، تمهيدا لضمه لوزارة الصحة والاستفادة منه لصالح ابناء محافظة الإسماعيلية وذلك بعد تحرك اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ونائبه المهندس أحمد عصام والعمل على تنظيف المكان وتطهيره وتقليم اشجاره وعودة الروح من جديد لكن بلا عمل كمركز طبى يخدم صحة الإنسان.
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