الرجالة أطفال.. رضوى الشربيني ومي إبراهيم تتفقان على الأزواج.. فيديو

قالت الإعلامية رضوى الشربيني ، إن الرجال مثل الأطفال ويجب الاهتمام بهم بشكل مستمر من قبل المرأة، موضحة أن الرجل فى جميع المواقف يحتاج معاملة مختلفة.





وأضافت رضوى الشربيني خلال تقديمها برنامج " هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي، أن مذيعة الراديو مي إبراهيم قامت بعمل فيديو لـ السيدات تطالبهم بعدم الضغط على الأزواج وتركهم يعملون ما يريدون.





وقالت المذيعة بالراديو مي إبراهيم "إحنا مش لازم نعمل عقلنا بعقل الرجال.. هما زي الأطفال.. ياريت نسبهم وبلاش نكد وخناقة".





ولفتت مي إبراهيم إلى أن "طول ما المرأة تجري وراء الرجل سيظل منشغل عنها ولذلك عليها أن تتركه".





وأشارت إلى أن المرأة يجب أن تشغل نفسها بأشياء تجعلها لا تهتم بالرجل ".