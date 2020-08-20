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ديني

كيف نطبق دروس الهجرة النبوية في حياتنا اليومية.. مركز الأزهر للفتوى يوضح

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:47 م
كيف نطبق دروس الهجرة
كيف نطبق دروس الهجرة النبوية في حياتنا اليومية.
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محمود ضاحي
قال الشيخ إبراهيم أحمد جاد الكريم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الهجرة النبوية نطبقها من خلال دروسها المستفادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.


وأوضح عضو مركز الأزهر للفتوى، أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، مشيرا إلى أن هناك هجرة المعاصي وما نهى الله عنه وأن تتحرى الحلال في المأكل والملبس والمشرب وأن نطبق  سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نمتنع عن الذنوب والمعاصي.


وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الهجرة النبوية، علمنا فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أكبر درس كبير في الوفاء.


وأضاف وزير الأوقاف، في احتفالية وزارة الأوقاف، برأس السنة الهجرية وبداية العام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب، بحضور اللواء خالد عبد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن النبي لم ينس لسيدنا أبي بكر الصديق وقفته معه في الهجرة.


وتابع: سيدنا أبو بكر قال للنبي :"إن أنا قتلت فأنا فرد وأنت أمة، فداك أبي وأمي يا رسول الله" . وكان يقول النبي "إن أأمن الناس عليّ في صحبته وماله، أبو بكر، فصدقني وواساني حين كذبني الناس، وما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها، عدا أبي بكر فإن له عليّ يد الله يكافئه بها".

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