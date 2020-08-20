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أخبار العالم

قوات الأمن الإثيوبية تقتل 9 محتجين في تظاهرات للمعارضة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، على يد قوات الأمن الإثيوبية، في استمرار لحملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة.


وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن قوات الأمن الإثيوبية قتلت 5 على الأقل، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى بمقتل 9، على يد قوات الأمن في تظاهرات للمعارضة الإثيوبية ضد حكومة آبي أحمد.


وأشارت فراسن برس إلى أن 24 شخصا على الأقل في هرار أًصيبوا من جراء عنف الشرطة. فيما وقعت اشتباكات في نحو 13 موقعا في اقليم أوروميا.


وكانت منظمة العفو الدولية أشارت إلى استخدام قوات الأمن الإثيوبية للعنف المفرط ضد المعارضة في إثيوبيا، وطالبت إياها بالتوقف عن ذلك.


وتشهد إثيوبيا موجات من التظاهرات المناهضة لحكومة آبي أحمد، على خلفية اغتيال المطرب الإثيوبي، هاشالو هونديسا.


في السياق ذاته، تشهد إثيوبيا مظاهرات لقادة اقليم ولايتا الذي يطالب بحكم ذاتي على غرار الأقاليم الإثيوبية فيما ترفض الحكومة ذلك، وقامت بحملة اعتقالات لقادة الحراك المطالب بإقليم للعرقية المذكورة.

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