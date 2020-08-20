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السكة الحديد: تطوير نظم الاشارات بـ خط القاهرة - الاسكندرية بـ365 مليون جنيه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:33 م
برج دمنهور
برج دمنهور
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أسامة علي
كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل ضم برج دمنهور للخدمة ضمن مشروع تطوير الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية.

وقال رسلان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن التحديث يشمل كل قطاعات السكة الحديد، ومنها قطاع البينة الأساسية، بما يشمله من قضبان، محطات، نظم الإشارات.

وأوضح  رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية، بطول 208 كيلو مترات ضمن تطوير منظومة الإشارات والتى ستمتد إلى 1800 كيلو متر، ولذا تم ضم برج دمنهور من العمل بالنظام العادى إلى العمل بنظام إلكتروني حديث.

وتابع أشرف رسلان، أن برج دمنهور يتحكم فى مسيرة القطارات بطول 37 كيلو. 

وأوضح أشرف رسلان إن تكلفة مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة- الإسكندرية يصل إلى 103 ملايين يورو بما يوازي 365 مليون جنيه.
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