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محافظ أسيوط: اختيار المرأة المعيلة لاستلام المشروعات من خلال 4 جهات.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:49 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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حمزة شعيب
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اختيار المرأة المعيلة التي تتسلم مشروعها، يتم من خلال لجان من وزارة التضامن والجمعيات وبعض البنوك والمحليات.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم توزيع أفران على بعض الأشخاص لعمل المعجنات وبيعها، كمشروع متناهي الصغر.

وتابع: المشروعات متناهية الصغر تتم للأرامل والمرأة المعيلة والناس اللي ظروفهم صعبة، وتعتمد على إرادة الأشخاص لتنمية المشروع لكي يدر عليه دخلا يستطيع من خلاله الإنفاق على أبناءه وتربيتهم.
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