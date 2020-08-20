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رياضة

القمة 120.. هل يتعطل قطار الزمالك من جديد أم إصابات الأهلي تمنح الأبيض الأفضلية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:43 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عمرو ابوبكر
 يستعد قطبا الكرة المصرية لخوض مباراة مهمة ينتظرها جماهير الأهلي والزمالك بفارغ الصبر، للاستمتاع بالمنافسة القوية التي تحدث في تلك المباريات.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك يوم السبت القادم بالقمة 120، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر آخر مواجهة كانت بين الأهلي والزمالك، التي لم يحضر خلالها الأبيض الى ملعب المباراة بسبب تعطل حافلة الفريق بسبب هطول الأمطار وزحام كوبري أكتوبر كما ذُكر وقتها.


ولكن المباراة القادمة ستقام في اتجاه نادي الزمالك بعد أن تم الإعلان عن غياب 7 لاعبين من الأهلي، السبب الذي سيمنح الزمالك الأفضلية.

ويدخل الأهلي المباراة ويفقد جهود  لاعبين مهمين للغاية، هم الانجولي جيرالدو، واحمد الشيخ، وشريف اكرامي، ومحمود متولي، ورمضان صبحي، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، وحسين الشحات".

يسعى المدير الفرنسي باتريس كارتيرون في الوقت الحالي لاستغلال الغائبين عن صفوف النادي الاهلي،  وكيفية تطويع ذلك لخطته، من اجل تحقيق الفوز في تلك المباراة.

ونطمح أن نشاهد مباراة ساخنة من الطرفين، في حدود اللائق والمقبول، ونتمنى أن نرى مشاهد جمالية خلال هذا اللقاء بين لاعبي الفريقين. 

جدير بالذكر أن، تفكير المدير الفني لنادي الزمالك بالوقت الحالي، على لقب دوري ابطال افريقيا، خاصة مع صعوبة مهمته في مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما يجعل كارتيرون يعتبر ان مباراة القمة هي استعداد حقيقي لمواجهة الرجاء المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل في مباراة الذهاب، بينما يواجه يوم 3 من شهر اكتوبر المقبل في مباراة العودة، بينما يجهز الأهلي لمواجهة الوداد في المباراة المقرر اقامتها يوم 25  سبتمبر. 

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