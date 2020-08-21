فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. غدا

تفتح وزارة التربية والتعليم غدا السبت 22 أغسطس 2020، باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020/2021، بمحافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – السادات).





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وأوضحت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي emis.gov.eg ؛ وذلك في الفترة من 22 إلى 31 أغسطس 2020، ولن يتم قبول طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.





وحددت الوزارة شروط القبول بأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2020 عن 18 عامًا، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.





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كما حددت الوزارة أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:





أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).





ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).





وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي: "150 جنيه (مائه وخمسون جنيها فقط) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة، ولا لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع)".





وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الاختبار في الأيام من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 إلى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، ويعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.





وأعلنت الوزارة عن الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM، وهي كالتالي:





1- الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم.





2- يسمح للطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيًا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه، وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته.





3- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفائه لشروط التقدم.





4- الطالب العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية غير معادلة للمنهج المصري، حال حصوله على شهادة تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.





5- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل المراحل التعليمية بالوزارة شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية المحددة داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم.





6- الطالب الذي اجتاز امتحانات أبناؤنا في الخارج في المدارس المرخص لها بتدريس المنهج المصري (مدارس المسار المصري) ومستوفيًا شروط التقدم.





7- الطالب المصري الذي اجتاز تقييم المشروعات البحثية لامتحانات أبناؤنا بالخارج في القنصليات المصرية، حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.





8- الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي والمضاف درجاتها إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.





9- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2019/2020 شريطة استيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر على التحويل.