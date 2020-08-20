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محافظ أسيوط: المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 90 قرية| فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:45 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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حمزة شعيب
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف 150 قرية في المحافظة.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت 60 قرية في أسيوط، على أن تستهدف المرحلة الثانية 90 قرية في المحافظة، بإجمالي 150 قرية.

وأكد محافظ أسيوط أن اختيار المرأة المعيلة التي ستحصل على مشروع، يتم من خلال لجان من وزارة التضامن والجمعيات وبعض البنوك وكذلك المحليات، مضيفا أنه تم توزيع الأفران على بعض الأشخاص لعمل المعجنات وبيعها، كأحد المشروعات متناهية الصغر.
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