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عضو غرفة صناعة الدواء: تطعيم كورونا يعطي حماية عشر سنوات.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:54 م
الدكتور جمال الليثي
الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء
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محمود محسن
قال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء إنه يجب أن نعلم الفرق بين الدواء والمصل واللقاح أو التطعيم، مؤكدا أن الدواء يستخدمه الإنسان عندما يصاب بالمرض ويتم التعامل به في الأمراض المعدية المعروفة. 

وأضاف الليثي خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المصل تم الحصول عليه من إنسان حصل على الفيروس وكون أجساما مضادة ويتم حقنه لشخص آخر.

وتابع عضو غرفة صناعة الدواء أن التطعيم يعتبر من أهم الجهات ويتم من خلال معالجات في المعامل مما يضعف الفيروس، مؤكدا أنه يتم حقنه في الشخص المصاب ويحفز المناعة ويجعلها قادرة على إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس.

وأشار الليثي إلى أن مدة الوصول لإنتاج المصل في الظروف العادية تتم من سنة إلى سنتين ولكنه في النهاية يعطي حماية لوقت قليل لا تتجاوز شهور قليلة.

وأشار عضو غرفة صناعة الدواء إلى أن السعي نحو إنتاج لقاح أو تطعيم خاص لعلاج فيروس كورونا سوف يعطي حماية فترة لا تقل عن عشر سنوات أو حماية مدى الحياة ولكن من المتوقع ان يكون إنتاج اللقاح في فترة لن تقل عن 3 سنوات. 
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