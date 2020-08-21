انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 غدا.. 110900 طالب يمتحنون وسط إجراءات لمكافحة كورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة.
وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، أنه من المقرر أن تنطلق غدا السبت الموافق 22 أغسطس 2020 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020
وأوضح حجازي ، أن عدد لجان السير في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:
١-تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
٢- أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
٣- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.
٤- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.
٥- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.