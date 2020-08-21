انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 غدا.. 110900 طالب يمتحنون وسط إجراءات لمكافحة كورونا

أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة.

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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، أنه من المقرر أن تنطلق غدا السبت الموافق 22 أغسطس 2020 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020





وأوضح حجازي ، أن عدد لجان السير في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.





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