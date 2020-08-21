برلماني: عودة حركة الطيران بكامل قوة تشغيلها خطوة جريئة تقودنا نحو تعويض الخسائر

قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، إن عودة حركة الطيران بكامل قوة تشغيلها خطوة جريئة تقودنا نحو تعويض الخسائر التي لاقتها مختلف مؤسسات الدولة من خسائر مادية وبشرية، مشيرا إلى أن إتجاه الفتح وعودة الحياة لطبيعتها قرار مسبق الدراسة يسهم في تحقيق النفع العام للمواطنين.





وأضاف "مسعود" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"،ان شركة مصر للطيران علي أتم الإستعداد لإستئناف رحلاتها الجوية بالمعدل الأعتيادي لها، مشيرا إلى الشركة إتخذت كافة سبل الوقاية والتعقيم وأيضا التشديد علي إرتداء الكمامات بكافة ارجاء المطار، وجاء ذلك عقب زيارة الرئيس السيسي للشركة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ببيئة العمل.





وأشار عضو مجلس النواب إلي أنهمن المتوقع تقلص معدلات الإصابة بفيروس كورونا او علي الأقل ثباتها،مؤكدا علي عدم قدوم موجة ثانية من الفيروس كما يزعم البعض،وذلك بفضل القيادة السياسة وإدارتها للأزمة،فضلا عن الإلتزام الملحوظ للمواطنين في كافة المحافظات.





جاء ذلك بعد إعلان الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في أول يوليو الماضي، حيث تسير الشركة 42 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.