AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: عودة حركة الطيران بكامل قوة تشغيلها خطوة جريئة تقودنا نحو تعويض الخسائر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:01 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
القسم السياسى
قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، إن عودة حركة الطيران بكامل قوة تشغيلها خطوة جريئة تقودنا نحو تعويض الخسائر التي لاقتها مختلف مؤسسات الدولة من خسائر مادية وبشرية، مشيرا إلى أن إتجاه الفتح وعودة الحياة لطبيعتها قرار مسبق الدراسة يسهم في تحقيق النفع العام للمواطنين.

وأضاف "مسعود" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"،ان شركة مصر للطيران علي أتم الإستعداد لإستئناف رحلاتها الجوية بالمعدل الأعتيادي لها، مشيرا إلى الشركة إتخذت كافة سبل الوقاية والتعقيم وأيضا التشديد علي إرتداء الكمامات بكافة ارجاء المطار، وجاء ذلك عقب زيارة الرئيس السيسي للشركة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ببيئة العمل.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنهمن المتوقع تقلص معدلات الإصابة بفيروس كورونا او علي الأقل ثباتها،مؤكدا علي عدم قدوم موجة ثانية من الفيروس كما يزعم البعض،وذلك بفضل القيادة السياسة وإدارتها للأزمة،فضلا عن الإلتزام الملحوظ للمواطنين في كافة المحافظات.

جاء ذلك بعد إعلان الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في أول يوليو الماضي، حيث تسير الشركة 42 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تسيير 91 رحلة طيران أسبوعية بين مصر والسعودية

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية.. ونواب: قرار إيجابى لتنشيط السياحة.. ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بعد تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد.. نائب: عودة حركة الطيران ضرورية

أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب

على 415 رحلة.. مصر للطيران: أعدنا 77 ألف مصري عالق بالخارج في أزمة كورونا

أعلى معدل تشغيل.. مصر للطيران تسير 41 رحلة إلى عدة وجهات دولية مختلفة

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. فايلر مطلوب فى سويسرا .. الخطيب يدعم الفريق قبل القمة 120.. أحمد فتحي يغازل الجماهير

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار 3 سنوات

الكويت.. عزل مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط على خلفية قضية التجسس

مفتش الصحة كشف الجريمة.. شاب يتخلص من شقيقته بمساعدة ابن عمه بقنا

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث