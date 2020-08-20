ما الحكم الشرعي للاحتفال برأس السنة الهجرية؟ .. الإفتاء تجيب

كشف الشيخ فهمي عبد القوي أمين الفتوي بدار الافتاء، الحكم الشرعي للاحتفال برأس السنة الهجرية.









وقال عبد القوي خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفي شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" الأمة الإسلامية كلامها متفق على إحياء حفلة السنة الهجرية وهى مشروعة وذلك لقوله تعالى " وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ"، والنبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس.. ويصوم يوم الاثنين احتفالا بمولده".









ونوه إلى أنه فى مثل هذه الأيام المباركة يحتفل كبار السنة بإحضار وليمة طعام مميزة لإدخال الفرحة بالعائلة.. وهناك أشخاص يقرؤون بعض آيات من القرآن".



