سجل رغباتك بالمرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، عن موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 للقبول بالكليات والمعاهد، وأوضحت أنه سيتم تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.









ويوضح موقع صدى البلد لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الثانوية العامة 2020 بعض التعليمات المهمة التى يجب اتباعها اثناء التسجيل بنظام التنسيق الإلكتروني خاصة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة:





- تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية.

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .









وبالنسبة لمواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات هي كالتالي:

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة





- علي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل .

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

جدير بالذكر ان تنسيق المرحلة الاولى سيستمر فى الفترة من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى.

ولطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020 راغبي الإطلاع على موقع التنسيق يمكنك زيارة الموقع عبر هذا الرابط



