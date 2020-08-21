مواطن يستغيث من توقف بطاقة صرف السلع التموينية منذ عام

شكا المواطن أحمد فؤاد أحمد حسن من محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة صرف السلع التموينية منذ عام والتى تحمل الرقم القومى 27411150200034 .





ويقول فى رسالته : توقفت البطاقة بسبب امتلاكى لسيارة قمت ببيعها من قبل وتقدمت بأكثر من شكوى إلى وزارة التموين ولكن دون جدوى .





للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى

01222679098

أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







