AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث من توقف بطاقة صرف السلع التموينية منذ عام

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن أحمد فؤاد أحمد حسن من محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة صرف السلع التموينية منذ عام  والتى تحمل الرقم القومى 27411150200034  .

ويقول فى رسالته : توقفت البطاقة بسبب امتلاكى لسيارة قمت ببيعها من قبل وتقدمت بأكثر من شكوى إلى وزارة التموين ولكن دون جدوى .

للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى
01222679098
أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسن على المعاش يناشد المسئولين إعادة تفعيل بطاقة التموين

مواطن يناشد إعادة بطاقة السلع التموينية لاحتياجه لها

محمود يستغيث لإرسال الرقم السرى لبدل تالف بطاقة تموين

لا أمتلك سيارة.. سليم يستغيث من وقف بطاقة التموين بالغربية

جمال يناشد "التموين" منحه إيصالًا لصرف الخبز لتعرض بطاقته للتلف

ابتسام تستغيث لإعادة ابنائها الثلاثة لبطاقة التموين

ترشيحاتنا

استشاري: اللقاح الروسي سينتشر تجاريا مع شهر أكتوبر القادم .. فيديو

برفقة نجوم الفن.. إلهام شاهين تشارك جمهورها عطلتها الصيفية

ليست المرة الأولى.. القصة الكاملة لغرق العوامة السياحية بالدقي

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

للمرة الثانية.. ميجان ماركل تنهر الأمير هاري خلال اجتماع

AdvertisementS

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

إكرامي الشحات يوضح حقيقة تدخله لفسخ تعاقد شريف ورمضان صبحي مع الأهلي|شاهد

إكرامي: بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان من الأهلي.. فيديو

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة

الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

عمر ربيع ياسين: تأخر المستحقات سبب الاشتباك بين فرجاني ساسي وحازم إمام

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

خطوة للخلف .. أحمد حسن يكشف عن رأيه في انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري