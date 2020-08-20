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هل يجوز للخاطب والمخطوبة السؤال عن الأسرار والذكريات؟.. عميد كلية الدعوة السابق يرد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف: لا أؤيد معرفة الخاطب ما مر من ذكريات بشأن الطرف الآخر فليس من الخاطب أو المخطوبة أن يسأل كل منهما عن ذكريات وأسرار الطرف الآخر إلا بموافقته، استخدامًا للآية الكريمة "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"، وإذا ستر الله الإنسان في فترة ما فلا ينبغي أن يفضح نفسه.


وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بعض الناس يتورع ولا يذكر العيوب بل وينكرها سواء في الخاطب أو المخطوبة وهذا حرام لأنها شهادة ويكون بذلك قد كتم شهادة وارتكب إثما.


وأضاف،: إذا بُني الاختيار على المعايير الصحيحة سيؤدي إلى السعادة الزوجية والحب والخير، محذرا من طول فترة الخطوبة لما يترتب عليه من مشاكل كثيرة.
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