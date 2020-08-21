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بين الناس

عدم رصف الطرق وإنارتها.. شكوى أهالى قرية الخوالد بكفر الشيخ

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سمير صبحى عبد الله عبد الرؤوف من أهالى قرية الخوالد التابعة لمركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الطريق العام بداية من منشأة عباس إلى الخوالد ومن سيدى سالم إلى الخوالد بسبب عدم رصف الطرق وإناراتها .

ويقول فى رسالته: الطرق سيئة ومعظم شوارع المركز تحتاج إلى رصف وإنارة للأعمدة التالفة.
للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى: 
01063090702

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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