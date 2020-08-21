دروس من الهجرة.. موضوع خطبة الجمعة بمسجد النور اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم، بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".





وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.



