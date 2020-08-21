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ديني

دروس من الهجرة.. موضوع خطبة الجمعة بمسجد النور اليوم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:02 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم، بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".  

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة. 

واحتفلت أمس،  وزارة الأوقاف، بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها وأرضاها- بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وحضر الإحتفالية، عدد محدود في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكان الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.
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