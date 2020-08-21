مواطن من ذوى الهمم يناشد المسئولين لتوفير فرصة عمل

ناشد المواطن إسلام طارق بيومي المقيم فى 7حارة فهيم مصطفى من شارع على خلف روض الفرج بالقاهرة ويحمل المؤهل دبلوم تجارة عام2012 ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين توفير فرصة عمل مناسبة لحالته الصحية في احد المصالح الحكومي.





قال فى رسالته : أنه يعانى من خزل بالطرفين السفليين وثقوب بالقدمين وصعوبة بالكلام وإصابة بالعمود الفقري.





وأضاف : التمس قبول طلبى هذا حتى يتوفرلى حياة كريمة حتى يتسنى لى الاعتماد على نفسى دون الرجوع إلى أحد.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.