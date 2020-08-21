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بين الناس

مواطن من ذوى الهمم يناشد المسئولين لتوفير فرصة عمل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن إسلام طارق بيومي المقيم فى 7حارة فهيم مصطفى من شارع على خلف روض الفرج بالقاهرة ويحمل المؤهل دبلوم تجارة عام2012 ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين  توفير فرصة عمل مناسبة لحالته الصحية في احد  المصالح الحكومي.

قال فى رسالته : أنه يعانى من خزل بالطرفين السفليين وثقوب بالقدمين وصعوبة بالكلام وإصابة بالعمود الفقري.

وأضاف : التمس قبول طلبى هذا حتى يتوفرلى حياة كريمة حتى يتسنى لى الاعتماد على نفسى دون الرجوع إلى أحد.
الرقم القومي/29306150103518
التواصل مع القارئ /01020637592

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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