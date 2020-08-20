شفاء 23 من كورونا وإصابة ١١ آخرين بالمنيا

تماثل ٢٣ مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للشفاء بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية بالمنيا بينما سجلت المحافظة 11 إصابة جديدة بالفيروس. جديدة





فقد سجلت مستشفيات العزل على مستوى المحافظة 11 إصابة جديدة بمعدل إصابة واحدة بكل مركز، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 13 بمستشفيات الاستقبال التابعة لمديرية الصحة، إضافة إلى 10 حالات شفاء بمستشفي القلب والصدر المخصصة للعزل وتتبع جامعة المنيا.





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يذكر أن المنيا من بين المحافظات التي سجلت إصابات ووفيات منخفضة منذ ظهور الفيروس مطلع العام الجاري، مقارنة بمحافظات أخري للإجراءات الوقائية والاحترازية المسبقة التي اتخذتها أجهزة المحافظة بشكل عام والوحدات المحلية ومجالس المدن بشكل خاص ساهمت في انخفاض وتراجع حالات الإصابة، إذ واجهت المحافظة جميع التجمعات بشكل حاسم.





إلى جانب المتابعة المستمرة للمحافظ اللواء أسامة القاضي للإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس في كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة.



