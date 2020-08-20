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اقتصاد

الفارق بين الدواء والمصل واللقاح.. عضو صناعة الدواء يوضح | شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء في مصر إن هناك فارقا بين الدواء والمصل واللقاح فيما يخص أي فيروس فالدواء يؤخذ بعد إصابة المريض بالفيروس والمصل عبارة عن أجسام مضادة من إنسان آخر واللقاح هو عبارة عن نفس الفيروس يعالج في معامل لتضعف قوته ويحقن للإنسان الطبيعي حتى يصنع مضادات.


وأضاف الليثي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصل يمنح فترة مناعة قصيرة أما اللقاح فيمنح مناعة وحماية لسنوات ربما تصل لـ 10 سنوات.


وتابع أن العالم يحتاج وقت لا يقل عن عامين إلى 3 للوصول إلى لقاح إلا إذا كانت تجارب سابقة وفيما يخص كورونا والكوفيد 19 الأمر يختلف ومن الممكن أن تقل المدة لأنه فيروس مستجد ومشابه لفيروسات تم التعامل معها قبل ذلك.


وأشار إلى أن البلازما لا تحتاج لوقت طويل وتم علاج عدد كبير من خلال البلازما كانوا مصابين بفيروس كورونا.
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