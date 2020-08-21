قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 20 طن كبدة فاسدة فى الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة وبحوزته (20.250 طن كبدة مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإنتهاء تاريخ صلاحيتها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



