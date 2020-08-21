كلية الإعلام تعلن عن تأجيل امتحان القدرات حتى يوم السبت المقبل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تأجيل امتحان القدرات وفق مواعيد التنسيق وهو يوم السبت 22 أغسطس بدلا من يوم الجمعة 21 أغسطس .

وأوضحت الكلية أن على الطلاب المحدد لهم موعد الاختبار يوم الجمعة أن يتجهوا للكلية يوم السبت للتقدم للاختبار، حيث لن تعقد اي امتحانات للقدرات يوم الجمعة 21 أغسطس





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وكان قد وافق المجلس الاعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 8/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات.





ويشترط القبول بالكليات هي اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات.