AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كلية الإعلام تعلن عن تأجيل امتحان القدرات حتى يوم السبت المقبل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تأجيل امتحان القدرات وفق مواعيد التنسيق وهو يوم السبت 22 أغسطس بدلا من يوم الجمعة 21 أغسطس . 


وأوضحت الكلية أن على الطلاب المحدد لهم موعد الاختبار يوم الجمعة أن يتجهوا للكلية يوم السبت للتقدم للاختبار، حيث لن تعقد اي امتحانات للقدرات يوم الجمعة 21 أغسطس 


اقرأ أيضًا .. في 8 خطوات.. تعرف على كل ما يخص الجامعات الأهلية الجديدة

وكان قد وافق المجلس الاعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 8/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات.


ويشترط القبول بالكليات هي اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلام القاهرة تعقد اختبارات القدرات 8 أغسطس .. عميدة الكلية : إلزام الطلاب بالحضور بالكمامات

أخبار جامعة القاهرة.. فتح باب التحويلات بجميع الكليات 9 أغسطس.. عقد اختبارات القدرات 8 أغسطس.. وصدى البلد ينشر كل ما تريد معرفته عن نظام الالتحاق بكليات التربية الرياضية

تنسيق 2020.. مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية.. و6 خطوات يجب اتباعها لأداء الاختبارات

طلاب الثانوية العامة 2020.. انطلاق اختبارات القدرات بالكليات.. غدا

مايوه وشورت.. تعرف على ملابس اختبارات قدرات التربية الرياضية

تنسيق 2020.. حلق الشعر على 1 والطول لا يقل عن 165.. شروط دخول اختبارات قدرات تربية رياضية حلوان

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فضل الصدقة اليومية وثواب إنفاق المرأة

استمرار الإجراءات الاحترازية.. غلق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء بساعة وفتحه قبيل الفجر بـ60 دقيقة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

فيديو جراف.. مطالب برلمانية بمراجعة قرار تخفيض وزن الخبز

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 21 -8-2020.. فيديو

AdvertisementS

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

بعد تداول قضية إنكار نسب أولادها.. هالة صدقي تتصدر مؤشرات جوجل

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

حدث ليلا.. هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولتهم تضليل الرأي العام كعادتهم .. انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21-8-2020

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

محتاج 113 سنة علشان يقع.. أحمد حسن يتحدث عن تأثير رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها برفقة بوسي شلبي

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

بإطلالة صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في عيد ميلاده