بقيمة 109 آلاف جنيه.. ضبط مالك شونة استولى على 24 طن قمح

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك شونة بدائرة قسم شرطة طنطا أول بمحافظة الغربية لتصرفه فى (24,594 طن أقماح محلية) ببيعها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى قدرت بحوالى (109836 جنيه) قام المذكور بالإستيلاء عليها بدون وجه حق.



