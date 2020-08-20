أخبار الفن.. حسن الرداد يرد على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم.. والد تامر حسني يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:





عن شائعات انفصاله.. حسن الرداد: ما بتشغلنيش وتصرفات رخيصة





ردّ الفنان حسن الرداد على مروجي شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

والد تامر حسني يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان تامر حسني، صورة لوالده (حسني شريف) وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

حمو بيكا وعمر كمال يطرحان " فلوس فلوس"..فيديو

طرح مغني المهرجانات حمو بيكا أغنية تحمل اسم "فلوس فلوس" دويتو مع عمر كمال عبر يوتيوب.

تعليقا على عرض فيلم توأم روحي بنسبة حضور 25%..عائشة بن أحمد: فرصة لعودة الروح للسينما

علقت الفنانة عائشة بن أحمد على عرض فيلم توأم روحي بنسبة حضور 25% فقط في السينمات تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

نبيل الحلفاوي عن رحيل اللاعبين: الأهلي بجمهوره واللي من بره قلته أحسن

علق الفنان نبيل الحلفاوي على رحيل بعض اللاعبين عن النادي الأهلي بسبب الإغراءات المادية التي تقدمها بعض الأندية.