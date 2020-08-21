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حوادث

ضبط 48 ألف عبوة حلوى فاسدة بمصنع بالغربية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية وبحوزته (48000 عبوة حلوى) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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