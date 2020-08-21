الأمن يضبط 15 ألف كمامة مغشوشة فى طنطا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع كمامات غير مرخص بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية وبحوزته (15000 قطعة كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية – 600 عبوة كرتونية فارغة معدة للتعبية – ماكينة خياطة أدوات التصنيع) وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



