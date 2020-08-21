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أخبار البلد

أبوصدام : فساد منظومة دعم الخبز لن ينتهي.. وتصغير حجم الرغيف ليس الحل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:02 ص
رغيف الخبز
رغيف الخبز
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الاعلان عن وزن رغيف الخبز 90 جرام اعلان عن أمر واقع ،لافتا إلى  أن وزن الرغيف في الواقع لم يزد عن 90 جرام رغم أن المعتمد كان (110جرام).

 وأشار " أبو صدام" إلي أن تصغير وزن رغيف الخبز لن يحل المشكلة ، مضيفا ان الحل الأمثل لمنظومة دعم الخبز  يتمثل في إعطاء المواطن الدعم نقدي  وتحرير رغيف الخبز .

وأضاف أبو صدام ان فساد منظومة دعم الخبز لن ينتهي إلا بإلغاء التعامل مع المخابز والتعامل مباشرة مع المواطن من خلال بطاقة التموين وإعطاء المواطن الدعم نقدي وتركه يختار شراء ما يريد.

واوضح أن الدعم لا يصل كاملا إلي مستحقيه وان رغيف الخبز منذ الثمانينات وحتي الآن لم يتجاوز سعره  الـ 5قروش ولم تتحسن أحوال الفقراء بل تحسنت أحوال أصحاب المخابز فقط .

ونوه إلى أن دعم رغيف الخبز تسبب في انقراض الخبز الفلاحي وتغيير العادات الغذائية للأسوأ حيث اعتمد المواطنين بشكل اساسي على الخبز مما زاد امراض الانيميا وسوء التغذيه واصبح المواطن المصري يستهلك نحو 180 كيلو سنويا من القمح مقابل 80 كيلو لمعظم المواطنين في أنحاء العالم.

وأضاف أن اشاعة الفساد من جراء فرق السعر ما بين الخبز المدعم وغيره من الخبز الحر فإن أصحاب الحظائر يشترون ما يتبقي من الخبز المدعم و يعلفون به مواشيهم لانه ارخص من العلف وتتغذي عليه الطيور في بيوت الفلاحين.

وناشد الحكومه بضرورة النظر بجديه لتوصيل الدعم نقدا  لمستحقيه وإلغاء الحلقات الوسيطه دون الالتفات لصراخ المتآمرين واصحاب المصالح.
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