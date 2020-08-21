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بين الناس

أهالى قرية بحطيط في الشرقية يطالبون بإنارة الطريق الرئيسي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مصطفى ابراهيم حسن السيد ، من سكان قرية بحطيط التابعة لمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بانإره الطريق الرئيسي الذي يبدأ من الوحدة الصحية ليمتد ويمر بعذبه الجرايشه وعذبه ابوعثمان وعذبه ابوعثمان الجديده وعذبه بطرس وقريه عمريط لينتهي عند ترعه صرف كفر ابو مسلم .

وقال فى رسالته : إن الطريق يوجد به أعمده الاناره ولم يتم تركيب كشافات الاناره به وهذا الظلام يشكل خطرًا كبيرًا على أهالي القرية وتكثر الحوادث بشكل مستمر علي هذا الطريق كما تكثر عمليات السرقة باستمرار والعديد من الأفعال المشبوهة ولذلك نطالب المسؤولين بتركيب كشافات علي الأعمدة للحد من هذه الأعمال علي الطريق ولكي يشعر أهالي القرية بالأمن والأمان أثناء التنقل.
للتواصل مع القارئ 
01144857659
أقراء ايضا 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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