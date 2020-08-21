أهالى قرية بحطيط في الشرقية يطالبون بإنارة الطريق الرئيسي

ناشد المواطن مصطفى ابراهيم حسن السيد ، من سكان قرية بحطيط التابعة لمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بانإره الطريق الرئيسي الذي يبدأ من الوحدة الصحية ليمتد ويمر بعذبه الجرايشه وعذبه ابوعثمان وعذبه ابوعثمان الجديده وعذبه بطرس وقريه عمريط لينتهي عند ترعه صرف كفر ابو مسلم .





وقال فى رسالته : إن الطريق يوجد به أعمده الاناره ولم يتم تركيب كشافات الاناره به وهذا الظلام يشكل خطرًا كبيرًا على أهالي القرية وتكثر الحوادث بشكل مستمر علي هذا الطريق كما تكثر عمليات السرقة باستمرار والعديد من الأفعال المشبوهة ولذلك نطالب المسؤولين بتركيب كشافات علي الأعمدة للحد من هذه الأعمال علي الطريق ولكي يشعر أهالي القرية بالأمن والأمان أثناء التنقل.

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