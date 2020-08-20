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عميد كلية الدعوة السابق: من يطلب الاختلاء بخطيبته غرضه غير نبيل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الشاب الذي يرغب في الاختلاء بخطيبته غرضه غير نبيل، لأنه يعلم كيف نشأت ومن عائلة تتميز بالأخلاق إذا فما الغرض من الخروج معها لأسباب وهمية لا تدل على شيء إلا أنه غير سوى أو جاد.

تابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن التساهل في أي أمر يؤدي إلي ما بعده كسرعة النار في الهشيم إلى أن تحدث الكارثة.

أضاف، لابد أن يكون الوازع الديني أقوى من الوازع الاجتماعي، لافتا أن البعض لديه أغراض شيطانية أثناء فترة الخطوبة يضع لها ستار ومبررات لا أساس لها من الصحة .  
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