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شقيق ضحية الترويع بالكلب: الدولة والمجتمع والنائب العام دعمونا في كل شيء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:59 م
النائب العام
النائب العام
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عبد الخالق صلاح
قال كريم السيد، شقيق الطفل وائل المجنى عليه، إن شقيقه منذ تعرضه للترويع من قبل البعض "بكلب"، وهو فى حالة نفسية سيئة ويتناول الطعام بصعوبة، كون ما تعرض له ليس بالأمر الهين، مشيدًا بدور الحكومة والدولة والقضاء والنائب العام، مؤكدا أن "المجتمع والحكومة تعاطفوا معنا لأن قضيتنا صعبة.. الدولة والقضاء والنائب العام دعمونا فى كل شيء".


وأضاف كريم السيد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه يبلغ من العمر 40 عامًا، وتعرض لكثير من وقائع الترويع، لدرجة أن البعض قاموا بتدشين قناة على الإنترنت أسموها "وائل كبينة"، من أجل السخرية منه والتهكم عليه.


وتابع: "ولكن بعد واقعة ترويعه بكلب جاءت الشرطة للمنزل وأخذتنا للنيابة وعندما علمنا بالواقعة وشاهدنا الفيديو الجميع انهار.. الفيديو لو متنشرش مكنتش هاخد حقى.. الحكومة جات وأخدتنا قبل ما نشوف الفيديو.. ولكن الآن البلد كلها فى ضهرنا".


وناشدت صباح السيد، والدة الطفل المجنى عليه، الجميع بتوفير سكن للأسرة خارج المنطقة التى يقطنون بها الآن، وتابعت:"إحنا فى منطقة وحشة والناس بتتعامل معاه بوحشية ..وأنا عاوزة مشروع له لأن أنا عندى 65 عام ومش هعيش ليه العمر كله".
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