بتسيير 42 رحلة جوية..مصر للطيران تشهد اليوم أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الطيران..نواب:مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا..والفتح التدريجي إتجاه عالمي..ويؤكدون: هناك احترافية بتطبيق طرق الوقاية

برلمانى:عودة حركة الطيران بكامل قوة تشغيلها خطوة جريئة تقودنا نحو تعويض الخسائر

السياحة في طريقها للانتعاش.. تأييد برلماني لـ مصر للطيران بعد زيادة معدل التشغيل

بعد تسيير 42 رحلة جوية لمصر للطيران..سياحة البرلمان تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية





مجال السياحة والطيران من أهم مصادر الدخل القومي للدولة فهم من أعمدة الإقتصاد لأي دولة وأول ما يتأثر بالظروف الإقتصادية أو السياسية ومؤخرا الأوبئة ،فبعد جائحة كورونا تأثرت مصر بتدهور في قطاع السياحة وإغلاق حركة الطيران كمثيلاتها من الدول ،ولكن سريعا تم إحتواء الأزمة ووضع أليات ملائمة للعودة بالحيتة الطبيعية تدريجيا ومن ثم قررت شركة مصر للطيران زيادة نسبة التشغيل بدءا من اليوم الموافق الجمعة.





فى البداية أشاد النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار شركة مصر للطيران زيادة معدل التشغيل والعودة الطبيعية لحركة الطيران بالدولة.





وأشار "خاطر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أن القطاع السياحي بمصر شهد حالة من الكساد والركود نتيجة فيروس كورونا ، مما أدي إلي تفاقم الأزمة الاقتصادية، لذا اتجهت الدولة نحو الفتح الجزئي في مجالات السياحة والطيران باعتبارهما ضلعا هاما من أضلاع الهيكل الاقتصادي وتحقيق التنمية والإنتعاش





كما أضاف عضو مجلس النواب أن شركة مصر للطيران اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية سواء داخل ساحات المطار أو في الطيارات ، مشيرا إلى عدم وجود أى مجال لزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا ، خاصة أن جميع الدول يتخذون مصر و الرئيس السيسي نموذجا للحكمة والقيادة، وأبرز دليل ان مصر من الدول التي تعاملت مع جائحة كورونا بخطي مدروسة .





وقال عضو لجنة السياحة بالنواب، إن مصر لم توضع علي قوائم الحظر والمنع من الدخول للعديد من الدول، وذلك نظرا لما بذلته الدولة من مساع للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وبالفعل أثبتنا حسن إدارتنا للأزمات.





وفي نفس السياق قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، إن عودة حركة الطيران بكامل قوة تشغيلها خطوة جريئة تقودنا نحو تعويض الخسائر التي لاقتها مختلف مؤسسات الدولة من خسائر مادية وبشرية، مشيرا إلى أن إتجاه الفتح وعودة الحياة لطبيعتها قرار مسبق الدراسة يسهم في تحقيق النفع العام للمواطنين.





وأضاف "مسعود" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"،ان شركة مصر للطيران علي أتم الإستعداد لإستئناف رحلاتها الجوية بالمعدل الأعتيادي لها، مشيرا إلى الشركة إتخذت كافة سبل الوقاية والتعقيم وأيضا التشديد علي إرتداء الكمامات بكافة ارجاء المطار، وجاء ذلك عقب زيارة الرئيس السيسي للشركة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ببيئة العمل.





وأشار عضو مجلس النواب إلي أنهمن المتوقع تقلص معدلات الإصابة بفيروس كورونا او علي الأقل ثباتها،مؤكدا علي عدم قدوم موجة ثانية من الفيروس كما يزعم البعض،وذلك بفضل القيادة السياسة وإدارتها للأزمة،فضلا عن الإلتزام الملحوظ للمواطنين في كافة المحافظات.





ومن جانبه أيد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قرار إستئناف الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها بواقع 42 رحلة جوية اليوم الجمعة ، حيث يعتبر هذا العدد هو أعلي معدل تشهده الشركة منذ استكمال حركة الطيران.





وشدد "إدريس" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بإحترافية مع إجراء الفحوصات اللازمة قبل وصول الأفراد وخاصة من الدول الأوروبية وشرق أسيا ، مؤكدا علي أن زيادة معدل التشغيل بدون اشتراطات واحتياطات فعالة لازمة سيؤدي إلي إرتفاع مجددا في معدلات الإصابة.





كما أشار عضو مجلس النواب إلي أن هناك العديد من الدول أغلقت مجالها الجوي وأوقفت حركة الطيران مؤقتا مثل أسبانيا، وذلك لعودة إرتفاع معدلات الإصابة والوفاة بها ،بينما اضطرت مصر لعودة حركة الطيران بقوتها من جديد،نظرا للظروف العصيبة والأزمة الإقتصادية التي تمر بها الدولة إثر جائحة كورونا.





كما أوضح أن الدولة تسعي جاهدة لتعويض الخسائر الإقتصادية التى لحقت بها نتيجة جائحة كورونا بعد إغلاق حركة الطيران ، وفى نفس الوقت تسعى للحفاظ علي سلامة أرواح المواطنين





وتشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في أول يوليو الماضي، حيث تسير الشركة 42 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.





وتسير مصر للطيران، رحلات جوية إلى وجهات "بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل، دبي، أبو ظبي، ميلانو، بغداد"، بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي وميلانو وبغداد، حيث تسير رحلتين إلى هناك.





وتسير مصر للطيران، أيضا 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلي الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، ومسقط، وكازابلانكا، والمدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى جدة، بخلاف 5 رحلات شحن جوى.





وطالبت مصر للطيران، عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية.