عميد كلية الدعوة السابق: لا يحق للخاطب مصافحة خطيبته

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه ليس من حق الخاطب أن يصافح خطيبته أو يلمسها أو يخلو بها، لأن الخطوبة هي وعد بالزواج فقط ولا يترتب عليه حقوق شرعية إلا بعقد الزواج.









وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إذا تعلق الجانبان ببعضهما فهذا يشير إلى زواج سليم وصحيح.









وأضاف: هناك حق واحد للخاطب ، وهو ألا يتقدم أحد لخطبة من يريدها زوجة له إلا في ثلاثة أحوال ، إذا رفض أو أذن لغيره عن رضا وموافقة منه أو اختلف الاثنان وتم فسخ الخطوبة.