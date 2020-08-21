اللجنة المنظمة لدوري الصم تراجع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل استكمال المنافسات غدًا

وتقام غدًا منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة حيث يلتقي منتخب البحيرة مع منتخب الغربية ويلتقي منتخب مطروح مع منتخب المنوفية، فيما يلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة منتخب مطروح مع منتخب الإسكندرية ويلتقي منتخب المنوفية مع منتخب الغربية والمقرر إقامتها يوم السبت.





جدير بالذكر أن دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، يتم تنفيذه من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، وسيتم استكماله خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح. ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بمحافظة مطروح.