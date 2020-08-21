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مرأة

مواليد 21 أغسطس.. كل ما لا تعرفه عن شخصيتك في علم الأرقام

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 21 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج إنه في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 21 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك طاقة وحيوية وروح مبادرة وطموح.. أنت أيضا موهوب اجتماعيا، وتتمتع بالشجاعة وبنفاذ البصيرة وبحدة الذهن، كما أن لديك موهبة تحليلية واضحة.

نصيحة: هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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