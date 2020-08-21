مواليد 21 أغسطس.. كل ما لا تعرفه عن شخصيتك في علم الأرقام

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، و تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 21 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.





وتقول خبيرة الأبراج إنه في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 21 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك طاقة وحيوية وروح مبادرة وطموح.. أنت أيضا موهوب اجتماعيا، وتتمتع بالشجاعة وبنفاذ البصيرة وبحدة الذهن، كما أن لديك موهبة تحليلية واضحة.