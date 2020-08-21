بيرى محمد تكتب: نجاحك في رعاية الله

ناس كتير بتشوف ان الابتلاء الله لها ان نقمه او غضب كبير، اما انها موصلتش لشئ ما بالرغم من السعي فيه انه عدم حب او عقاب من الله سبحانه وتعالى طيب تعالي كده نشوف الموضوع من زاويه تانيه هنلاقي ان اكتر الناس غلاوه عند الله هم الانبياء ولكن نظره الناس ليهم كانت شئ ونظره الله لهم كانت زوايه تانيه مختلفه نهائي فعلي سبيل المثال.





يوسف كان في نظر الناس متدلع مايشيلش مسئولية، بس في نظر الله كان ملِك. وعزيز مصر.





موسى كان في نظر الناس مابيعرفش يتكلم، بس في نظر الله كان مُحرر الشعب من فرعون. دي نظره كبيره من ربنا عكس نظره الناس





ابراهيم كان في نظر الناس عقيم عدى ال١٠٠ سنة، بس في نظر الله كان أب لجمهور كثير..





ويمكن أنت في نظر الناس شخص ينقصه شئ ما ايمان اجتهاد سعي وبالتاكيد ان النظره دي غير محل تقيم لو كانت ثقتك وايمانك بنفسك كبير

.. ولازم اليقين انه في نظر الله انت شخص تاني؛ شخص ناجح ومؤثر حتى لو لسا مجاش الوقت، و ثق انه مهما كان الواقع صعب دلوقتي.. في مجد وتعويض مستنيينك قدام ..





وفي يوم هنلاقي نفسنا احبتي بنبص لماضينا بفخر لاننا مستسلمناش، تشددوا احبتي فالغلاوه الالهيه والتقييم الالهي اعظم بكتير