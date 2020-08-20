التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير درون حوثية وصاروخ باليستي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في اتجاه المدنيين والأعيان بالمنطقة الجنوبية.





فيما تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة في إيران بطريقة ممنهجة لإستهداف المدنيين في مدينة نجران.





ومن ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية برئاسة سامح شكري، في بيان، عن إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية وآخرها التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة، وتم اعتراضها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.





وأكدت الخارجية، تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، وذلك حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.





وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من مليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الانسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر.