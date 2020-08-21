مصطفى مكى يكتب: الرهان على الشعب يكسب





أشيد دائما وأبدا بالشعب المصري العظيم الذي كان دائما على قدر رهان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

فعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا شارك الشعب المصري بصورة قوية ومحترمة في انتخابات مجلس الشيوخ وأحرج طيور الظلام التي تريد الصيد في الماء العكر ومن المتوقع أن يشارك بقوة مضاعفة في انتخابات مجلس النواب القادمة دعما لدولته المصرية ورغبة منه في استكمال اركان دولته.





لم يخيب الشعب المصري ظن الدولة المصرية ولا يزال يقدم صورة رائعة من الايثار، ايثار الوطن على النفس من أجل استكمال مشروع البناء الذي بدأ بثورة شعبية كبرى في يونيو عام ٢٠١٣ عندما قرر شعب مصر إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية واختيار الرئيس السيسي رئيسا لمصر ليكون هو ربان السفينة والقائد الملهم الذي يسير الشعب خلفه لبناء مصر جديدة مصر الماضي والحاضر والمستقبل.





شكرا شعب مصر شكرا بنساءك ورجالك وشيوخك واطفالك شكرا لكل من يعرف أن لهذا الوطن حق عليه يجب أن يعطيه له كما يعلم أن له حقوق للوطن ويسعى هذا الوطن لاعطاءها له.

وفي النهاية اختم كما اختم كل مقالاتي بتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.