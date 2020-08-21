حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21 -8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 21-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.
عاطفيا: حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب والأحباب.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: الشمس والقمر داعمان ويمدانك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وعائليا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزلك الثاني عشر تدفعك للابتعاد قليلا عمن حولك ومع ذلك يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء المخلصين، فقط حافظ على اللباقة.
ماليا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: اليوم تميل للانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بانفراجة وقد تتحسن أحوالك تدريجيا بالاجتهاد والمثابرة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لأقوالك وردود أفعالك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدفعك للمعرفة وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالحب والرومانسية والانطلاق.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وبإمكانك أن تقترب بذكاء ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط جيدا لمستقبلك ويدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم أفكارك ونفقاتك.