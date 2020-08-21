حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21 -8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وعائليا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.

عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزلك الثاني عشر تدفعك للابتعاد قليلا عمن حولك ومع ذلك يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء المخلصين، فقط حافظ على اللباقة.

ماليا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.



