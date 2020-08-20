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تفاصيل عودة شاب إلى أسرته بعد 20 عامًا من اختطافه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال إيهاب أحمد، اختطف وعمره عامان وعاد لأسرته فى سن الـ21، إنه نشأ وسط أسرة تبنته من أحد الملاجئ، وعندما كبر فى السن، وبحكم سن المراهقة وكثرة الخلافات بينه وبين هذه الأسرة، تفاجأ أنه ليس ابنًا لهم.


وتابع: "الأسرة التى تبنتني أخبرتنى بتفاصيل أخذى من أحد الملاجئ.. وأنا لم أكن على علم بذلك رغم أن هناك موظفة من وزارة التضامن تأتى إلى المنزل كل شهر للاطمئنان عليّ".


وأضاف إيهاب أحمد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه نظرًا لكثرة الخلافات بدأ فى التفكير بالبحث عن أسرته خاصة وأن لديه صورا وهو صغير، قائلا: "قمت بوضع صورى على الإنترنت وسردت قصتى .. ناس كتير اتصلت بيا وقالوا ليا تعال احنا أهلك.. لكن أنا كنت بقول ليهم أنا مش هروح لحد.. حتى تفاجأت بإتصال من فتاة عندما سمعت صوتها شعرت أنها تربطنى بها صلة قرابة شديدة".


 ولفت إلى أن الفتاة التي هاتفته أخبرته أنها شقيقته، وعندما أجهشت بالبكاء وهما يتحدثان زاد شعوره تجاهها، وتابع:" قالت لى انت اسمك أحمد مش إيهاب وانت اتخطفت من على كتف أمى وانت فى سن 6 شهور ومن وقتها واحنا بندور عليك .. عندك حسنتين وحدة فى ايدك اليمين والتانية فى الشمال".

وأكد أنه أجرى تحليل الـ"دى إن ايه"، وهو الآن فى انتظار النتيجة، من أجل العودة إلى أسرته بعد سنوات البعد.
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