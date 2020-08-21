يسبب التسمم .. احذري إعطاء الماء للرضع قبل 6 أشهر

لا يجب إعطاء الرضيع الماء قبل ٦ أشهر تتساءل الكثير من الامهات عن شرب ماء للرضيع والوقت المناسب لشرب الماء ، و تقول الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية

لأن حجم المعدة عند الرضيع صغيرة وتمتلئ بسرعة فلا يستطيع تناول احتياجه من الحليب ويقل غذاؤه وقد يحدث تسمم الماء ونصحت سهام بإعطاء المواليد الماء حتى عمر ٦ أشهر





وقد يحصل تسمم للطفل اسهال من تناول الماء غير المقعم او مخلوط(سكر نبات، منقوع تمر تابعت سهام زيادة مستوى الماء في الدم وقله الاملاح





اقرأ أيضا .. فيديو جراف.. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون



