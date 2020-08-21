AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يسبب التسمم .. احذري إعطاء الماء للرضع قبل 6 أشهر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تتساءل الكثير من الامهات عن شرب ماء للرضيع والوقت المناسب لشرب الماء ، و تقول الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية  لا يجب إعطاء الرضيع  الماء قبل ٦ أشهر
 
ونصحت سهام  بإعطاء المواليد الماء حتى عمر ٦ أشهر لأن حجم المعدة عند الرضيع صغيرة وتمتلئ بسرعة فلا يستطيع تناول احتياجه من الحليب ويقل غذاؤه وقد يحدث تسمم الماء

تابعت سهام زيادة مستوى الماء في الدم وقله الاملاح وقد يحصل تسمم للطفل اسهال من تناول الماء غير المقعم او مخلوط(سكر نبات، منقوع تمر


وتوضح باختصار الرضيع في أول 6 شهور لا يحتاج إلا لحليب الأم او الرضاعة بصفة عامة وعند البدء بإدخال الاطعمة يمكنك اعطاؤه الماء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها التخلص من السموم وتحسين المزاج.. 17 فائدة لشرب الماء بكميات كافية

ممارسة الرياضة.. 6 نصائح تساعدكِ في التخلص من آلام الدورة الشهرية

ترشيحاتنا

أصل الحكاية| اللوحات المعدنية للسيارات ..لكل حرف قصة

مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في آخر ظهور

طفل يذبح ابن عمه في بني سويف .. والسبب طائرة ورقية

مفتش الصحة كشف الجريمة.. شاب يتخلص من شقيقته بمساعدة ابن عمه بقنا

برفقة زوجته .. درة تهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث