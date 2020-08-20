موجز السوشيال ميديا.. أحمد حاتم يتغزل في زوجته.. حسين الشحات يظهر بلوك جديد داخل سيارته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:

















نشر حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور له من داخل سياراته.









نشر الفنان احمد حاتم صورة له مع زوجته خلال قضاء عطلتهم الصيفية بأحد الشواطئ الساحلية









استرجعت الفنانة هبة مجدي زكرياتها مع ايام طفولتها مع المسرح لإظهار مواهبها للجمهور.



