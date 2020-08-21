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توك شو

إخضاع مواطنين عائدين من إجازاتهم بالجزر اليونانية للحجر الصحي..فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 ص
سفينة يونانية عائدة
سفينة يونانية عائدة
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز لقطات يظهر من خلالها أخضاع المواطنون اليونانيون والسياح العائدون من إجازاتهم على الجزر اليونانية إلى اختبارات فيروس كورونا عند وصولهم إلى ميناء بيروس.

وقد فرضت الحكومة اليونانية الاختبار التطوعي في الميناء، في محاولة للسيطرة على تفشي كورونا في البلاد.

وقال سياح إيطاليون عادوا من الجزر إنهم يريدون إجراء الاختبار حتى يتأكدوا من أنهم بصحة جيدة، وحتى لا ينقلوا العدوى إلى بلدهم إيطاليا. 

 وقد أعلنت السلطات اليونانية عن 217 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى نحو 7700 حالة مؤكدة، و235 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.
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