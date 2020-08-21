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ديني

اليوم.. توزيع 17 طن لحوم بمديريات الأوقاف على الفقراء

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:31 ص
سيارات لحوم الأضاحي
سيارات لحوم الأضاحي بوزارة الأوقاف
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محمد شحتة
توزع مديريات وزارة الأوقاف بعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، 17 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.

وتشمل المحافظات التي سيتم التوزيع فيها: (الإسكندرية – الشرقية – الجيزة -  الإسماعيلية – جنوب سيناء)، بواقع  4 طن لكل من محافظات: (الإسكندرية – الشرقية – الجيزة ) ، و3 طن لمحافظة (الإسماعيلية) ، و2 طن لمحافظة جنوب سيناء وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .

وقالت وزارة الأوقاف، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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