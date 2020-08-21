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إيمان الريس: بعض الشباب يطلقون على الأعراف رجعية وموضة قديمة.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، إن الأهل هم المسئولون عن فترة الخطوبة، لأنه حين يقوم الوالدان بتربية ابنتهما على الدين والأخلاق والقواعد، فإنها تنشأ على الاحترام والتربية.

وأضافت إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الشباب يطلقون على الأعراف "رجعية وموضة قديمة وتخلف".

وتابعت أن هناك تباهيا بين الشباب والفتيات من خلال الهوس بالتصوير في فترة الخطوبة، سواء وهم يمسكون بأيادي بعضهما، أو "أثناء الخروج والفسح سويا"، مؤكدة أن الشباب يختلط لديهم الأمر بين الحياء والخجل وهناك فرق بينهما، واختفاء الحياء له أسباب عديدة، منها عدم رقابة الأهل، وعدم تربية الطفل على رقابة الله، مؤكدة أن بعض الفتيات ترى أن التفتح والتمدن هو "أني أتكلم براحتي وأمد إيدي على اللي أدامي براحتي".
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